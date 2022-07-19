ابنة حسن أبو السعود ترد على شيرين: «عيب وقلة أصل.. كلنا بندعي عليكي»

أعربت رشا حسن أبو السعود ابنة الموسيقار الراحل حسن أبو السعود، عن غضبها الشديد وعائلتها كلها، بعد تصريحات شيرين عبد الوهاب الصادمة، واصفة ما قالته الفنانة، بأنه «قلة أصل وعيب»، إذ تنمرت الأخيرة على والدها الراحل، وأن جميع العائلة تدعي عليها، على حد وصف ابنته.

وكانت شيرين عبد الوهاب، سخرت من الموسيقار الراحل حسن أبو السعود في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة «أون»، قائلة: «أنا شكلي بقى زي حسن أبو السعود».

وقالت ابنة الموسيقار الراحل في تصريحات لـ«الوطن»: «عيب وحرام اللى قالته ده، فيه عائلة كاملة بتدعي عليكي دلوقتي، ده تنمر، والدي كان مريض».

ابنة حسن أبو السعود: قلة أصل من شيرين

وأضافت: «دي قلة أصل من شيرين، لأنه كان فيه عيش وملح في بيت حسن أبو السعود، دلوقتي تتكلمي عنه كده».

يذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب، هاجمت زوجها السابق حسام حبيب بضراوة أثناء المداخلة الهاتفية، مشيرة إلى أنه استولى على أموالها وسرق سيارتها.