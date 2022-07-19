شيرين عبد الوهاب: حسام حبيب عاطل بالوراثة.. و«أهله باصينلي في كل حاجة»

قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب، إن طليقها الفنان حسام حبيب هددها اليوم بالإبلاغ عن سرقة السيارة: «أنا لم أتخذ أي إجراء قانوني ضده، ما أنا في الساحل بقى، وهنزل وهثبت بالأوراق والشهادات اللي جاية من البنك أن كل الحاجات دي كنت بدفعها وكنت متكفلة بالكامل بمصاريف بيته الثاني عشان والدته ووالده عشان ميقولوش أنك ضيعتي عمر الواد، الواد مبقاش بيشتغل، طب ما هو عمره ما بيشتغلش، باصين لي في كل حاجة».

شيرين: كنت بدفع له الـ10% اللي بيطالب بها

وأضافت شيرين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «ON E»: «لما بنزل أغنية بتنجح أكيد مامته بتقول اشمعنى ابني، طب أنا أعمل إيه عشان أعوض السم اللي ممكن يطلع من كلام أي حد ليا، كنت بدفع الفلوس الـ10% اللي هو بيطالب بها دلوقتي، وبيقولي أنا عاوز 10% من كل الشغل اللي كنت بساعدك فيه».

شيرين: حسام مكنش مدير أعمالي

وتابعت: «هو مكنش مدير أعمالي، ده عاوز الفلوس دي كبدل لواحد فاضي عاطل بالوراثة، كانت بتروح لوالدته، ورغم ده اطلع أقول للناس مخدش مني فلوس».