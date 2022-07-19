شيرين عبد الوهاب: «حسام حبيب كان بيعذبني.. وبيقول لي عايز واحدة أتباهى بيها»
كتب:
بسمة شطا
11:00 م | الثلاثاء 19 يوليو 2022
شيرين عبد الوهاب
كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن كثير من التفاصيل الخاصة بعلاقتها بطليقها الفنان حسام حبيب من خلال مداخلة تليفونية ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة قناة on e.
شيرين: اتعرضت للتعذيب على يد حسام
وقالت شيرين عبد الوهاب، إنها كانت تتعرض للتعذيب النفسي والجسدي على يد حسام حبيب: «كان بيتهمني إني تخنت وبقيت شبه أمي وإنه عايز واحدة يتباهى بها قدام الناس تبقي حلوة ورفيعة».
شيرين عبدالوهاب: حسام كان بيضربني وبيشتمني
وتابعت شيرين عبد الوهاب: «ده غير الخناقات اللي كان فيها ضرب وسحل على الأرض وشتيمة عمر ما إنسانة تقبلها على نفسها».