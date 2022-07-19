شيرين عبد الوهاب: «حسام حبيب كان بيعذبني.. وبيقول لي عايز واحدة أتباهى بيها»

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن كثير من التفاصيل الخاصة بعلاقتها بطليقها الفنان حسام حبيب من خلال مداخلة تليفونية ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة قناة on e.

شيرين: اتعرضت للتعذيب على يد حسام

وقالت شيرين عبد الوهاب، إنها كانت تتعرض للتعذيب النفسي والجسدي على يد حسام حبيب: «كان بيتهمني إني تخنت وبقيت شبه أمي وإنه عايز واحدة يتباهى بها قدام الناس تبقي حلوة ورفيعة».

شيرين عبدالوهاب: حسام كان بيضربني وبيشتمني

وتابعت شيرين عبد الوهاب: «ده غير الخناقات اللي كان فيها ضرب وسحل على الأرض وشتيمة عمر ما إنسانة تقبلها على نفسها».