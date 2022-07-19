شيرين عبد الوهاب: اشتريت أغاني وألحان لحسام حبيب.. وكل الشعراء يشهدوا

قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب، إنها كانت تقوم بشراء أغنيات وألحان لطليقها حسام حبيب: «ده بشهادة كل الشعراء والملحنين، الشيكات كلها رايحة باسمي».

شيرين: أنا بحب أعمل خير

وأضافت «عبد الوهاب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON E: «أنا كدبت على الناس خاصة لما حسام حبيب بعت لي أسئلة فيك عشان أرد عليها، بس أنا كنت بحب أعمل الخير، مينفعش تاني يوم الصبح أعمل الأسئلة دي عشان أرفع راسه زي ما قال، وأبوه ينزل بيان ضدي، أبوه بقى هو المتحدث الرسمي للعلاقة بتاعتنا، هو تقريبا مش شغال شغلانة غير دي».

شيرين: أنا من القلعة

ونصحتها الإعلامية لميس الحديدي، بوقف بعض المصطلحات حتى لا يضطر أحد لرفع قضية سب وقذف ضدها، فقالت منزعجة: «مين اللي يرفع ضدي سب وقذف، ده أنا من القلعة، وممكن أروح أهد عليهم العمارة اللي هما قاعدين فيها».