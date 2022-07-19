حسام حبيب لــ«الوطن»: سأرد على شيرين بالمستندات.. وسأقاضيها غدا

علق حسام حبيب، على ما أثارته الفنانة شيرين عبد الوهاب مداخلة مع لميس الحديدي، وشنها هجوما عنيفا عليه قبل قليل، قائلا: سأرد باستخدام الوثائق، لأن هذه الاتهامات «ميتسكتش عليها»، موضحا أنه كان يلتزم الصمت طوال الفترة الماضية، لأن بينهما حياة وكانت زوجته، ويصون العشرة في البداية والنهاية.

وأضاف «حبيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بداية من الغد، سيتخذ كل الإجراءات القانونية، وسيرد بشكل رسمي للإعلام، مستخدما الوثائق.

شيرين عبد الوهاب تشن هجوما عنيفا على حسام حبيب

يذكر أن شيرين عبد الوهاب، شنت هجوما عنيفا على زوجها السابق الفنان حسام حبيب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على قناة «أون»، مشيرة إلى أنها لن تعود إليه مرة أخرى، إذ أنه كان يضربها وسرق سيارتها من أمام منزلها.

وكشفت شيرين، عن أنها كانت تشتري أغنيات وألحان لحسام حبيب، مؤكدة أن هناك شعراء يشهدون على ما تقول، «ده بشهادة كل الشعراء والملحنين، الشيكات كلها رايحة باسمي».

شيرين عبدالوهاب: حسام كان بيضربني وبيشتمني

وأوضحت أن طليقها حسام حبيب، كان يتعدى عليها نفسيا وجسديا، قائلة: «كان بيتهمني إني تخنت وبقيت شبه أمي، وإنه عايز واحدة يتباهى بيها قدام الناس تبقي حلوة ورفيعة».

وأضافت شيرين: «ده غير الخناقات اللي كان فيها ضرب وسحل على الأرض، وشتيمة عمر ما إنسانة تقبلها على نفسها، أنا عمري ما أرجعله تاني أبدا».