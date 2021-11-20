بائع يكهرب كشك لمنع سرقته بالفيوم ويتسبب في صعق طفل ودخوله في غيبوبة

خرج الطفل صاحب الـ9 سنوات يلهو ويلعب برفقة أصدقائه بالقرب من منزله بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم، وبينما يسير بجوار كشك لبيع البقالة، صعقته الكهرباء ووقف يرتجف أمام الكشك غير قادر على التحرك فلاحظته بائعة خضراوات تجلس أمام منزلها، فهرعت إليه مُسرعةً، واستخدمت «يد مقشة» خشبية لإزاحته عن الكشك، فسقط أرضاً في المياه وارتطم رأسه بحجر ملقى على الأرض ليسقط مغشياً عليه ويدخل في غيبوبة، فبحثت أسرته عنه حتى وصلت له، ثم جرى نقله إلى مستشفى مصطفى حسن للأطفال وإيداعه بالعناية المركزة.

بلاغ بتعرض طفل للصعق بالكهرباء

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود عبدالفتاح، مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بتعرض طفل يدعى آدم إسلام، 9 سنوات، للصعق بالكهرباء، من كشك بقالة بالقرب من مسكنه بمنطقة كيمان فارس بنطاق القسم.

الشرطة تنتقل إلى موقع الحادث

وانتقل ضباط قسم شرطة أول الفيوم، برئاسة المقدم أحمد طرفاية، رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة، وتبين قيام صاحب الكشك بوضع كهرباء على كشك البقالة الخاص به لمنع سرقته، وحتى يصعق أي لص يحاول الاقتراب منه، فيما أوضح أهالي المنطقة أنّه تسبب في صعق أكثر من شخص قبل ذلك ولكن كان صعقاً بسيطاً لذلك لم يشتكوا أو يحرروا محضراً ولكنهم طالبوه عدة مرات بإزالة الكهرباء لكنه رفض.

نقل الطفل المصاب للمستشفى

وجرى نقل الطفل المصاب لمستشفى مصطفى حسن للأطفال، وتم إيداعه في غرفة العناية المركزة، عقب دخوله في غيبوبة.

النيابة تنتقل للمستشفى لبدء التحقيق

وقال محمد ربيع، عم الطفل «آدم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ آدم أفاق من الغيبوبة قبل قليل وطلب أن يشرب مياهًا وبالفعل شرب المياه، ما جعل والده يطمئن عليه، موضحاً أنّ فريق من النيابة العامة حضر إلى المستشفى لسماع أقوال والد آدم وشهادة الأطباء، ولكن والد آدم تنازل عن المحضر حتى لا يؤذي أحدًا بعدما اشترط على صاحب الكشك إزالة الكهرباء منه بالكامل منعاً لإيذاء أحد آخر.

آدم يدخل في غيبوبة مجدداً

وكشف عم الطفل أنّ «آدم» دخل في غيبوبة مرة أخرى بعدما أفاق وشرب المياه، ولكن الأطباء يؤكدون أنّ حالته مستقرة، وأنّه سيفيق مجدداً.