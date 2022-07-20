أخبار محافظة الإسماعيلية.. مصرع شابين وتوقف قطار قرب التل الكبير

24 ساعة مؤلمة مرت على مدينة الإسماعيلية أمس الثلاثاء كان أبرزها وفاة شخصين وإصابة 11 آخرين في حوادث مرورية متعددة وتوقف أحد القطارات بسبب عطل قرب مدينة التل الكبير.

وفاة شاب بطريق فايد بالإسماعيلية

وتوفي شاب في الساعات الأولي من صباح اليوم نتيجة انقلاب سيارة نقل على وصلة أبو سلطان المؤدية إلى مدينة فايد في الإسماعيلية وأصيب 7 أشخاص آخرين.

وقالت المصادر إن المتوفى يدعى أحمد فتحي أبوالعلا، 42 عاما، مقيم بمركز السنبلاوين بالدقهلية.

وأسفر الحادث عن إصابة السيد رمضان عبدالفتاح 35 عاما، مصاب بجروح قطعي بفروة الرأس، ومحمد السيد علي 37 عاما مصاب بجروح قطعي وكدمات في الجسم ومحمد لطفي كلية 46 عاما، ومصاب بجرح قطعي في الرأس وكدمات وسحجات في مختلف أنحاء الجسم.

كما أصيب في الحادث لطفي طلبة عيد 67 عاما، مصاب باشتباه كسر في الذراع وكدمات في الظهر، فيما أصيب شخص آخر مجهول الهوية بإصابات بالغة تسبب له في نزيف داخلي في الرأس والبطن.

وفاة شاب في انقلاب سيارته بترعة الإسماعيلية

وتوفي شاب في الأربعينيات من العمر نتيجة انقلاب سيارة ملاكي في ترعة الإسماعيلية عصر أمس، قرب منطقة كساب التابعة لقرية المحسمة في مركز ومدينة القصاصين بعد اختلال عجلة القيادة.

وأسفر الحادث عن وفاة أحمد سليمان عبد الحليم، 42 عاما، مهندس، ومقيم بمنطقة أرض الجمعيات، التابعة لدائرة قسم ثالث الإسماعيلية، متوفى من داخل السيارة.

وقالت المصادر إن قوات الإنقاذ النهري مكان الحادث بالكامل للتأكد من عدم وجود أي جثث أو مصابين في مكان الحادث، فيما تم نقل الجثمان إلى المستشفى لحين انتهاء الإجراءات القانونية.

خروج قطار عن القضبان

وتعرض قطار بضائع للتوقف على خط الإسماعيلية- الزقازيق، ظهر أمس الثلاثاء، بسبب خروج عجلات عربة عن القضبان، فيما أكدت مصادر مسؤولة في هيئة السكك الحديدية أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات.

وقالت المصادر إن القطار كان في اتجاه الزقازيق، وتوقف قرب منطقة البعالوة التابعة لمركز ومدينة التل الكبير، وتم تكريم مجموعة من الفنيين وتحريك القطار مرة أخرى.