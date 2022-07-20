شوقي ينفي ضم العامين الخامس والسادس الابتدائي لنظام التعليم الجديد

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد عن ضم العامين الخامس والسادس الابتدائي في نظام التعليم الجديد، مطالبًا بالاعتماد على المصادر الرسمية للأخبار، مشددًا على أن ما عدا ذلك فهي حرب شائعات لا تتوقف.

وكتب شوقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كل ما يتردد بشأن ضم العامين الخامس والسادس الابتدائي في نظام التعليم الجديد هو خرافات واستمرار لحرب تشويه منظومة التطوير وأرجو أن نعتمد جميعا على المصادر الرسمية للأخبار وما عدا ذلك فهو حرب إشاعات لا تكاد تتوقف».

إعلان موعد نتيجة الثانوية العامة

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن أمس أنه يتم تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وأكد شوقي أن أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة مستمرة، وتتم بشكل إلكتروني؛ لمنع حدوث أي أخطاء خلال أعمال التصحيح.

وفي سياق متصل أشار وزير التربية والتعليم إلى أن جميع محاضر الغش تم تحويلها للشؤون القانونية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال الطلاب الغشاشين.