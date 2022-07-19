وزير التعليم: تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال 48 ساعة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتم تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال الـ48 ساعة المقبلة، مشيرا إلى أن أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة مستمرة، وتتم بشكل إلكتروني؛ لمنع حدوث أي أخطاء خلال أعمال التصحيح، موضحا أن جميع محاضر الغش تم تحويلها للشؤون القانونية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال الطلاب الغشاشين.

موعد نتيجة الثانوية العامة

وقال وزير التعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة تبحث في الوقت الحالي الموعد النهائي لإعلان نتيجة الثانوية العامة؛ لأن ذلك مرتبط بانتهاء أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة، وتقدير الدرجات وتحديد الأوائل، لافتا إلى أن الامتحانات تسير بشكل منتظم دون حدوث أي معوقات تؤثر على سيرها، كما أن الوزارة نجحت خلال هذه الامتحانات في الحد من أعمال الغش الإلكتروني داخل اللجان.

تقدير درجات الطلاب بشكل إلكتروني

وأوضح شوقي، أن تقدير درجات طلاب الثانوية العامة يتم بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري لمنع حدوث أي أخطاء، مؤكدا أن كل طالب يحصل على درجاته التي يستحقها، كما تعمل الوزارة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، منوها بأنه من حق أي طالب التظلم على نتيجته.