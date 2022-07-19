عاجل.. «التعليم» تلغي امتحانات الطالب المتورط في تصوير أسئلة امتحان الفيزياء

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إلغاء امتحانات الطالب المشارك في واقعة تصوير بعض أسئلة امتحان الفيزياء للدور الأول من العام الدراسي 2021_2022 وحرمانه من أداء امتحانات الدور الثاني لذات العام، مع احتساب عام الحرمان «عام رسوب»، ومنعه من دخول امتحانات العام الثاني.

نتيجة تحقيقات تصوير امتحان الفيزياء

يأتي ذلك بعد التحقيقات التي أجرتها وزارة التربية والتعليم لكشف تفاصيل وملابسات الواقعة.

وفيما يخص رئيس اللجنة، المعنية بالواقعة، جرى خصم شهرين من راتبه، مع حرمانه من عمل الامتحانات لمده 5 أعوام من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تحويل الطالب ورئيس اللجنة وولى أمره للنيابة

وأضافت الوزارة في فيديو على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه بالنسبة لولي الأمر تم تحويله للنيابة العامة، كذلك تم تحويل الطالب ورئيس اللجنة في ذات الشأن.

جدير بالذكر أنه تم ضبط أقل من 90 حالة غش من 7 مليون امتحان تم عقدها، ما يعني نسبة 1 من 100 ألف حالة.

وكان الدكتور طارق شوقي، أعلن أنه تم ضبط المتسببين في تصوير بعض أسئلة مادة الفيزياء «من داخل سيارة» ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى وهى من أوراق «الامتحان الاحتياطي ولا تخص أي طالب» ومن لجنة أبو زعبل البلد بإدارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية. وأضاف أنه جرت إحالة المتسببين للتحقيق.