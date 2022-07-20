شوقي: «التعليم» تنشر موعد إعلان نتيجة الثانوية غدًا الخميس

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان موعد إعلان نتيجة الدور الأول وجداول الدور الثاني للثانوية العامة وضوابط التظلمات وتفاصيل الخريطة الدراسية للعام الدراسي الجديد.

وكتب شوقي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سوف تنشر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على صفحاتها الرسمية في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الخميس 21 يوليو موعد إعلان نتيجة الدور الأول وجداول الدور الثاني للثانوية العامة وضوابط التظلمات وتفاصيل الخريطة الدراسية للعام الدراسي الجديد بإذن الله».

إعلان موعد نتيجة الثانوية العامة

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد أن أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة مستمرة، وتتم بشكل إلكتروني؛ لمنع حدوث أي أخطاء خلال أعمال التصحيح.

وأعلن شوقي أمس أنه يتم تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وأكد وزير التربية والتعليم أن جميع محاضر الغش تم تحويلها للشؤون القانونية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال الطلاب الغشاشين.