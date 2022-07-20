شاب يطلق النار على جاره بسوهاج لخلافات الجيرة

شجار نشب بين شابين كلاهما لم يكمل عامه العشرين بعد أن جمعتهما الجيرة وسنوات الصداقة بالطفولة الأولى التي تجمع الأطفال ولا تعرف الخلاف والشجار، حتى شب كل منهما ليكتسبا خلافات عائلاتهما التي جمعتهما بسبب الجيرة والشجار الدائم التي تجمع الأطفال ليصيب أحدهما الآخر بطلقات نارية من سلاح ناري كان بحوزته.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، يفيد بتلقي إخطار من مأمور مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج بوصول المدعو «صلاح ع»، 18 عاما، عامل، ويقيم دائرة مركز طما بمحافظة سوهاج إلى المستشفي المركزي بطما مصاباً «بطلق ناري بالكتف الأيسر» وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

اتهام جار المصاب لخلافات الجيرة

وأفاد باتهام المدعو «محمد ص م ح» سن 19 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية بمركز طما بمحافظة سوهاج بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته وذلك بسبب خلافات الجيرة بينهما حيث تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وهو عبارة عن فرد روسي محلي الصنع وذلك بعد إرشاد المتهم عن السلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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