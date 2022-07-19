شركة أتوبيس حادث المنيا: لا نتهرب من المسؤولية.. وننتظر قرارات النيابة

كشفت الشركة المالكة لأتوبيس حادث المنيا، تفاصيل الحادث المروع الذي أسفر عن مصرع وإصابة 55 من الركاب بالطريق الصحراوي الشرقي بمدينة ملوي.

وقال مايكل ماكس، مدير تشغيل الشركة لـ«الوطن»، إنه أثناء سير الأتوبيس التابع للشركة على طريق الصعيد الشرقي، وتحديدا عند الكيلو 93 بقرية البرشا بمركز ملوي بمحافظة المنيا، فوجئ السائق بسيارة نقل كبيرة «تريلا» متوقفة على جانب الطريق، ولم تكن بحد الأمان المخصص لها، وكان سائقها يقوم بتغيير إطار السيارة.

وأضاف، أن الوقت كان ليلا، لذا اصطدم سائق أتوبيس حادث المنيا بالسيارة النقل، لخروجها عن حد الأمان المخصص في الطريق من الجهة اليمنى للسائق.

الشركة لا تتهرب من المسؤولية

وأوضح «ماكس»، أن الشركة لا تعفي السائق الخاص بأتوبيس حادث المنيا من المسؤولية، قائلا «لا نلتمس الأعذار لسائق الأتوبيس، أو نعفيه من الخطأ، ولكن هذا قضاء الله وقدره».

وذكر أن الشركة لديها مصاب كبير في هذا الحادث، وهذا المصاب ليس ماديا ولكنه يتمثل في أروح الأبرياء التي فاضت إلى ربها.

صرف تعويضات لأسر الضحايا والمصابين

وأوضح «ماكس»، أن الشركة تؤمن على الركاب لدى إحدى شركات التأمين المصرية، وتتحمل المسؤولية كاملة بعد إجراء التحقيق الكامل من النيابة العامة، مشيرا إلى الاستعداد لسداد كل التعويضات للمصابين والمتوفين بالتضامن مع شركة التأمين.

وأضاف، أن الشركة على يقين تام بأن هذه التعويضات لن تعوض أي شخص لديه متوف أو مصاب في هذا الحادث بشيء، ولكن هذا ما تستطيع الشركة القيام به.

التواصل مع أتوبيس حادث المنيا

وذكر مدير تشغيل الشركة، أنه كان يتم التواصل مع سائق أتوبيس حادث المنيا، لكنه كان في غيبوبة تامة، وتعافى منها منذ وقت قريب.

وأشار إلى أن المحطة الأولى لانطلاق الأتوبيس حادث المنيا كانت مركز طهطا بسوهاج، وتوجه بحمولة راكبين فقط لمحطة انطلاقه الرئيسية وهي أسيوط بموعد الساعة الثانية والربع صباحا.