محافظ المنيا: شفاء 16 حالة من مصابي حادث الأتوبيس

تقدم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بخالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا حادث اليوم، موضحا أن الحادث عبارة عن تصادم أتوبيس كان ينقل 53 راكبا من سوهاج إلى القاهرة، بسيارة نقل بمقطورة في الطريق الصحراوي الشرقي، أمام الكيلو 93 بمركز ملوي بالمنيا.

المصابون حالاتهم متنوعة و16 مصابا غادروا المستشفى

وأوضح «القاضي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن المصابين حالتهم متنوعة، وخرج بالفعل من المستشفى 16 مصابا حتى الآن، وما زال هناك 14 مصابا يتلقون العلاج بالمستشفى.

إعانات لأسر ضحايا حادث المنيا

أشار «القاضي»، إلى أن سائق الأتوبيس حاول تفادي السيارة النقل المنتظرة على الجانب الأيمن للطريق، لكنه لم يتمكن من ذلك، مضيفا أن الأتوبيس كان يُقل ركابا من محافظات الصعيد عائدين من إجازة عيد الأضحى لعملهم في القاهرة.

وأكد محافظ المنيا أن حالات المصابين متفرقة بين كسور وسحجات وكدمات وجروح سطحية، وصدرت تعليمات للمستشفى، لتقديم أفضل سبل الرعاية الطبية للمصابين حتى تمام الشفاء.

وأعلنت مديرية التضامن بمحافظة المنيا، أنه يجرى التنسيق مع مديريتي التضامن بمحافظتي أسيوط وسوهاج، لتطبيق القرار الوزاري رقم 186 بصرف مبلغ 10 آلاف جنيه لكل متوفى طبقا للقرار 186، خاصة أن جميع الضحايا والمصابين من خارج المنيا.