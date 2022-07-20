«سياسية واقتصاد القاهرة» تنظم زيارة لقناة السويس: تظل راسخة في وجدان الطلاب

نظمت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أمس، زيارة علمية إلى قناة السويس، بمشاركة الدكتور محمود السعيد عميد الكلية، والدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن الأسبق، ووفد من طلاب وأساتذة الكلية، وكان في استقبالهم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء خالد العزازي مستشار رئيس الهيئة.

السعيد يشيد بحفاوة الاستقبال

وأشاد الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بحفاوة الاستقبال، وحجم العمل والإنجاز الذي تشهده الهيئة وشهده أبناء الكلية في زيارة تاريخية تظل راسخة في وجدانهم لحجم ومكانة الإنجازات المحققة وحجم العمل المباشر وكذلك ما تمت مشاهدته من فيديوهات توثق إنجازات الهيئة خلال الفترات المختلفة، فضلًا عن اللقاء المهم الذي جمع وفد الكلية برئيس الهيئة.

عميد سياسة واقتصاد يشكر أسامة ربيع

ووجّه السعيد، الشكر للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على الدور الحيوي الذي يقوم به في قيادة صرح عملاق وشريان من شرايين الاقتصاد المصري، الممثل في هيئة قناة السويس وما يتبعها من مؤسسات، كما ثمن حرص الأخير على استقبال أبناء الكلية من الطلاب والأساتذة والحديث معهم حول طبيعة عمل القناة ورؤيته الاستراتيجية والاستشرافية لمستقبل هذا الشريان الحيوي المهم.

وجدد عميد الكلية الدعوة لطلاب وخريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بضرورة الاستمرار في البحث من أجل التثقيف والتسلح بالمعلومات وبالمعرفة التي تمثل القوة الحقيقية المميزة لطلاب وخريجي الكلية، مؤكدًا أهمية مواكبة ومتابعة التغيرات التي تحدث على أرض الواقع على الصعيدين المحلي والعالمي؛ ليبقى طلاب وخريجو الكلية حاضرين، مطلعين على ما يحدث، مدركين لمجرياته، جاهزين للفرص، وقادرين على تحمل المسؤوليات.