الاحتلال يعتقل 3 مواطنين فلسطينيين.. ويغلق مدخل بلدة كفل حارس بالحديد

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين خلال حملة دهم وتفتيش نفذتها في بلدة دورا جنوب الخليل، بحسب وكالة أنباء «وفا» الفلسطينية.

قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين فلسطنيين

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال داهمت منطقة كنار في بلدة دورا واعتقلت المواطن والأسير المحرر نايف الرجوب «64 عاما»، كما داهمت عددا من الأحياء في البلدة واعتقلت الأسيرين المحررين كامل جاسر اقطيل «31 عاما»، وأيمن سلامة الدرابيع.

إغلاق مدخل بلدة كفل حارس

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدخل بلدة كفل حارس شمال محافظة سلفيت، ببوابة حديدية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الرئيسية للبلدة، ومنعت دخول المواطنين إليها أو الخروج منها.