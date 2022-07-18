إسرائيل: مستعدون لهجوم عسكري ضد نووي إيران حال فشل «الدبلوماسية»

كشف أفيف كوخافي، رئيس الأركان بجيش الاحتلال الإسرائيلي، عن أن بلاده مستعدة للخيار العسكري ضد برنامج طهران النووي، إذا فشلت المفاوضات الدبلوماسية بين الجانبين، مؤكدًا أن الدبلوماسية لا تنفع في أحيان كثيرة.

«كوخافي»: التاريخ أثبت أن الدبلوماسية يمكن أن تفشل

وشدد كوخافي، على أن التاريخ أثبت أن الدبلوماسية يمكن أن تفشل، ولذلك فإن إسرائيل مستعدة لجميع الاحتمالات، مشيرًا إلى أن إعداد خيار عسكري ضد «برنامج إيران النووي»، واجب أخلاقي وأمر مهم للأمن القومي الإسرائيلي.

تجهيز الجبهة الداخلية للحرب

وأوضح كوخافي، أن تجهيز الجبهة الداخلية للحرب هي مهمة يجب تسريعها خلال السنوات المقبلة، خصوصا على ضوء إمكانية أن يتطلب العمل ضد تهديد «طهران»، مشيرا إلى الاستعداد لعملية عسكرية ضد برنامج طهران النووي موجودة بقلب التجهيزات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وأشار رئيس الأركان الإسرائيلي، إلى عدد متنوع من الخطط العملياتية، واستخبارات وتدريبات وتخصيص موارد كثيرة، والأسلحة المناسبة.

وأمس الأحد، جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، على التزام «واشنطن» بأمن إسرائيل، معربا على موقع التدوينات القصيرة «توتير» عن أمله في استمرار العمل والازدهار معا لصالح العالم.

وأضاف بايدن، أن زيارته لـ «إسرائيل» أكدت مجددًا على التزام بلاده الصارم بأمن «تل أبيب» وأطلقت شراكات تكنولوجية جديدة، واوضح الرئيس الأمريكي، أن كل فرصة له للعمل مع إسرائيل هي نعمة.

وأشار بايدن، إلى مواصلة دعم اندماج إسرائيل في المنطقة ودعم جهود التفاوض على سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين.

من جانبه، قال رئيس كتلة «الوفاء» في برلمان لبنان عن «حزب الله» النائب محمد رعد، إن الحزب لا يتمنى الحرب، لكنه جاهز ومتهيئ لها، موجها في تصريحات إلى إسرائيل، أن الغاز في منطقة لبنان الاقتصادية الخاصة هو حق لبيروت وبلادنا أولى من كل العالم باستثمار حقها في المياه وفي الغاز، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.