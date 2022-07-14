اليوم الثاني لزيارة بايدن في إسرائيل.. لقاءات واستعدادات لـ«إعلان القدس»

يواصل الرئيس الأمريكي جو بايدن جدول زيارته إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث وصل أمس إلى إسرائيل أولى محطاته التي يستمر فيها حتى يوم الجمعة المقبل متجهًا إلى المملكة العربية السعودية، ويقول موقع «آي 24» الإسرائيلي إن يوم الرئيس الأمريكي يعج بجلسات العمل ويكلل بعد ذلك بما أطلقت عليه إسرائيل «إعلان القدس» في إشارة إلى دعم الولايات المتحدة اللامتناهي لإسرائيل والوقوف إلى جانبها.

إعلان القدس

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، أن الزيارة ستشمل التوقيع على وثيقة إعلان القدس المكونة من 4 صفحات، والتي قال مسؤول إسرائيلي إنها تدور حول الالتزام الأمريكي بأمن إسرائيل وازدهارها.

ووفقًا لـ«كان»، فإن الوثيقة تشمل رسالة موحدة ضد إيران وبرنامجها النووي والأنشطة الإقليمية والالتزام بعدم السماح لها بامتلاك أسلحة نووية، بالإضافة إلى السماح لإسرائيل بالدفاع عن نفسها بنفسها، كما تشير أيضًا إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ووفقًا لقناة الـ12 الإسرائيلية، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، سينتهز الفرصة اليوم، ليوضح للرئيس الأمريكي وجهَا لوجه موقف تل أبيب الرافض مطلقًا للاتفاق مع إيران.

وأشارت القناة إلى أن لابيد سيمرر رسالته بأن الوقت ينفد لإيران، وأنه حان الوقت لوقف المفاوضات، ويجب إعادة العقوبات والعودة إلى مجلس الأمن.

لقاء نتنياهو وهرتسوج

ووفقًا لـ«آي 24»، ينوي «بايدن» حث «لابيد» خلال لقائهما، اليوم، على توسيع إطار المساعدات العسكرية لصالح أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية، وأشار الموقع إلى أن بايدن سيلتقي اليوم بالرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج ورئيس المعارضة بنيامين نتنياهو.