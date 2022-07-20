البرلمان السريلانكي يبدأ فرز الأصوات لاختيار رئيس جديد للبلاد

بدأ البرلمان السريلانكي عمليات فرز الأصوات للمرشحين للرئاسة، قبل قليل، لاختيار رئيس جديد، بعد مرور 100 يوم على الاحتجاجات، وهروب الرئيس السابق قبل نحو عشرة أيام، وفقًا لما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وزير التعليم الأسبق يحظى بدعم المعارضة

ويتنافس على الرئاسة السريلانكية 3 مرشحين، يختار البرلمان أحدهم بالتصويت، وتضم قائمة المتنافسين الرئيس بالإنابة «رانيل ويكريميسينغ»، ووزير التعليم الأسبق «دولاس ألاهابيروما»، ويحظى الأخير بدعم المعارضة، إضافة إلى الزعيم اليساري أنورا ديساناياكي.

3 مرشحين يتنافسون على الرئاسة السريلانكية

وسيتولى الرئيس الجديد السلطة للمدة المتبقية من ولاية الرئيس الهارب غوتابايا راجابكسا التي تستمر حتى شهر نوفمبر 2024.

وشهدت سريلانكا احتجاجات شديدة على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتسببت الاحتجاجات في هروب الرئيس، كما أن البلاد مدينة بمبلغ 51 مليار دولار وغير قادرة على سداد ديونها.