تعيين 510 شباب واستخراج 466 شهادة قياس مستوى مهارة بدمياط

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين 510 شباب، منهم 8 «قادرون باختلاف»، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، بمديرية القوي العاملة في محافظة دمياط، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، فضلًا عن استخراج 466 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، وتوفير 25 فرصة عمل.

المرور على 200 منشأة وتحرير 27 محضرًا

وقال الوزير في بيان صحفي، اليوم، إن مجال التفتيش العمالي شهد المرور على 200 منشأة بنظام الدوري والحملات، في المديرية وأسفر عن تحرير 27 محضرًا، وتنظيم ندوتي توعية بمصنع علف كفر سعد ومكتب الزهراء للرحلات بالزرقا، وفي مجال التدريب المهني تم الانتهاء من دورة تدريبية بمركز التدريب المهني بدمياط الجديدة على مهنة التفصيل والحياكة لـ 12 متدربة.

تحرير 10 مذكرات غلق إداري

وتلقى الوزير، تقريرا تضمن تلك الجهود من منى الاطروش مدير المديرية، أكدت فيه تنظيم المديرية حملات للتفتيش على 161 منشأة، خلال الشهر الماضي أسفرت عن تحرير 51 محضراً للمنشآت المخالفة، وتحرير 10 مذكرات غلق إداري، وتنظيم 8 ندوات توعية، فضلاً عن تلقى 28 شكوى واتخاذ إجراء قانوني حيال 6 شكاوى، ولازالت 22 شكوى قيد البحث والدراسة.

وفي مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيًا، صرفت المديرية 2000 جنيه منحة مولود جديد لعامل، و54 ألفاً و296 جنيهًا لـ 66 عاملاً رعاية صحية، أما في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 11 شكوى عمالية تم تسوية شكوتين منها وديًا، وإحالة شكوى للقضاء، ولازالت 8 شكاوى قيد البحث والدراسة.