مقتل 8 في الصين بسبب الفيضانات.. والهند تنقل الطلاب للامتحانات بالقوارب

قتل 6 أشخاص على الأقل، وفقد 12 آخرون، صباح اليوم، جراء فيضانات اجتاحت مقاطعة سيتشوان في جنوب غرب الصين، وفقا لوسائل إعلام صينية.

وبحسب التلفزيون الصيني المركزي، فإن حتى الساعة 7 (بالتوقيت المحلي) من اليوم الأحد، لقي ما يقرب من 6 أشخاص مصرعهم، ىفقدان أكثر من 12 بسبب الفيضانات العارمة التى ضربت البلاد خلال الأيام الماضية، حيث شهدت الصين هطول أمطار غزيرة تحديدا في شمال سيتشوان يومي الجمعة والسبت، مما أدى إلى حدوث فيضانات طالت نحو 22.3 ألف شخص في 13 قرية، فى حين تعرضت بعض المناطق الأخرى لأضرار جسيمة، وانقطاع فى الخطوط الكهربائية وتعطلت الطرق الرئيسية بالبلاد، فيما تستمر عمليات البحث والإنقاذ.

وفى الهند، بدأت فرق القوة الوطنية لأستجابة الكوارث الهندية، صباح اليوم، في نقل الطلاب إلى المدارس داخل مراكز الامتحانات الخاصة بهم وسط الفيضانات التي اجتاحت مدينة ناجبور خلال الأيام الماضية.

