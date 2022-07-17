مقتل 8 في الصين بسبب الفيضانات.. والهند تنقل الطلاب للامتحانات بالقوارب

قتل 6 أشخاص على الأقل، وفقد 12 آخرون، صباح اليوم، جراء فيضانات اجتاحت مقاطعة سيتشوان في جنوب غرب الصين، وفقا لوسائل إعلام صينية.

مقتل 8 بسبب الفيضانات فى غرب الصين

وبحسب التلفزيون الصيني المركزي، فإن حتى الساعة 7 (بالتوقيت المحلي) من اليوم الأحد، لقي ما يقرب من 6 أشخاص مصرعهم، ىفقدان أكثر من 12 بسبب الفيضانات العارمة التى ضربت البلاد خلال الأيام الماضية، حيث شهدت الصين هطول أمطار غزيرة تحديدا في شمال سيتشوان يومي الجمعة والسبت، مما أدى إلى حدوث فيضانات طالت نحو 22.3 ألف شخص في 13 قرية، فى حين تعرضت بعض المناطق الأخرى لأضرار جسيمة، وانقطاع فى الخطوط الكهربائية وتعطلت الطرق الرئيسية بالبلاد، فيما تستمر عمليات البحث والإنقاذ.

نقل الطلاب لأداء الامتحانات فى الهند وسط الفيضانات

وفى الهند، بدأت فرق القوة الوطنية لأستجابة الكوارث الهندية، صباح اليوم، في نقل الطلاب إلى المدارس داخل مراكز الامتحانات الخاصة بهم وسط الفيضانات التي اجتاحت مدينة ناجبور خلال الأيام الماضية.

ونقلت فرق الانقاذ ما يقرب من ألف و 660 طالبًا إلى لجان الامتحانات من خلال الحافلات والقوارب التي خصصتها السلطات الهندية لتلك حالات الطوارئ.

وقال الأستاذ المساعد دارميندرا مونجاتي، المنسق العام لنقل الطلاب، إنَّ الفيضانات تسببت في أضرار جسيمة أدت إلى تعطل العملية التعليمية في العديد من القرى، وفي محاولة من السلطات لمواصلة الامتحانات بشكل طبيعي، خصصت الدولة فرق مخصصة لنقل الطلاب إلى مراكز الامتحانات الخاصة بهم من خلال توفير سيارات وقوارب مخصصة لذلك، بحسب صحيفة «تايمز أوف إنديا».

وكلفت السلطات الهندية بتكليف قسم التعليم بتشغيل خط مساعدة والتنسيق مع الطلاب الذين تقطعت بهم السبل في مواقع نائية مختلفة، إذ جرى تخصيص 3 خطوط رئيسية في خدمة طلاب القرى النائية من أجل تسهيل السفر إلى مراكز الامتحانات في ناجبور وتشاندرابور وجادشيرولي.