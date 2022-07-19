انفجار في مبنى شمال الصين يسفر عن إصابة 8 أشخاص.. وغرق قارب في نهر «السند»

أصيب 8 أشخاص، صباح اليوم الثلاثاء، على إثر انفجار غاز في مبنى سكني في منطقة «بيتشين« ببلدية تيانجين شمال الصين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وقالت السلطات المحلية إن الانفجار، الذي وقع في حوالي الساعة 7:15 صباحا بالتوقيت المحلي، ألحق أضرارا بالمبنى المكون من 6 طوابق.

وفاة 7 أشخاص جراء رياح عاتية ضربت ميناء شرقي الصين

بدورها، أكدت السلطات الصينية، أمس الاثنين، وفاة 7 أشخاص، جراء رياح عاتية وصلت سرعتها إلى 117 كم / ساعة، ضربت رصيف ميناء بمدينة «نينجبو» بمقاطعة «تشجيانج» الواقعة شرقي الصين، مما أدى إلى انقلاب قارب.

وفي باكستان، لقت ما لا يقل عن 19 امرأة وطفلين، مصرعهن وفقد نحو 30 آخرين، جراء انقلاب مركب كان يقل أكثر من 100 شخص، كان يقلهم في «نهر السند» الواقع وسط البلاد.

المركب كان مكتظا بركاب معظمهم من النساء والأطفال

وكان المركب كان مكتظا بالركاب معظمهم من النساء والأطفال. وأشارت الحكومة الباكستانية في بيان، إلى إنقاذ نحو 90 شخصا، مضيفة إن الأشخاص كانوا في طريقهم من حفل زفاف.

وقال مسؤول باكستاني، إن 35 غواصًا يشاركون في عملية البحث، وفقا لما ذكرته صحيفة «دون» الباكستانية.

من جانبها، أعلنت السلطات الروسية، عودة التيار الكهربائي لـ60 ألف مشترك في جمهورية «داجستان»، بعد إزالة فرق الطوارئ أعطالا تسببت بها موجة الحر الشديد التي تعصف بالمنطقة.

وقال خبراء في الطاقة، إن موجة الحر التي تجتاح أوروبا تفاقم أزمة الطاقة التي تعانيها البلاد، وأضاف الخبراء، أن ما يزيد من حدة الأزمة، شح إمدادات الطاقة من روسيا بسبب العقوبات المفروضة على موسكو، وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» الاقتصادية.

وفي تركيا، طالبت «الجمعية الطبية»، حكومة البلاد بعدم استقبال سفينة حربية برازيلية تحمل اسم «ناي ساو باولو»، والتي يطلق عليها الخبراء، «قنبلة الأسبستوس»، وتفكيكها لخطورتها على البيئة والصحة العامة.

وقالت «الجمعية» في بيان، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنها ستكافح لمنع دخول السفينة «تحتوي على 600 طن من الأسبستوس» إلى البلاد.