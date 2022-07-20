«القوى العاملة»: تحصيل 24 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفى بجدة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات ورثة مصري توفى بالمملكة، بلغت 4 آلاف و796 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 24 ألفا و171 جنيها مصريا تقريبًا.

ووجه الوزير الملحق العمالي وليد عبدالرازق أحمد، رئيس مكتب التمثيل العمالي، بالتواصل مع زملاء العامل المتوفى وإبلاغهم تعازيه، وأنه يتواصل مع المكتب للحفاظ على مستحقاته.

الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المتوفى

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المرحوم أحمد علي عطية الذي وافته المنية وهو على رأس العمل، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولًا بأول.

وقال الملحق العمالي، وليد عبدالرازق أحمد، إن المتوفى يعمل سائق عمالة موسمية بشركة جميل خوقير لنقل الحجاج، وتم التنسيق الكامل مع الشركة والقسم القنصلي لتسهيل استخراج تصريح الوفاء واستلام الجثمان من أحد ذويه وإنهاء إجراءات دفن المتوفى بمقبرة الشرائع بمكة المكرمة.

استخراج الشيك بمبلغ 4 آلاف و796 ريالا سعوديا

وأوضح الملحق العمالي أنه تم استخراج الشيك بمبلغ 4 آلاف و796 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 24 ألفا و171 جنيها مصريا تقريبًا، باسم مستحقات ورثة المتوفى تمهيدا لإرساله لوزارة القوى العاملة لتسليمه لذويه.