أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الروسية «نوفوستي»، بأنّ الخطة الأممية لحل أزمة الحبوب، تقترح نزع الألغام من سواحل البحر الأسود، بحسب ما نقلته قناة «العربية» الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

سفن الحبوب الأوكرانية

وعُقدت مباحثات بين الجانبين الروسي والأوكراني في إسطنبول، بوجود ممثل من الأمم المتحدة، للتشاور بشأن عودة استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية، المتوقفة منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتحديدا بعد سيطرة روسيا على موانئ تصدير الحبوب الأوكرانية المطلة على البحر الأسود.

أزمة الغذاء العالمية

وطالبت الأمم المتحدة، بعودة تصدير الحبوب الأوكرانية، لأن الأمر سيتسبب في أزمة غذاء عالمية، وهو ما ردّ عليه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في تصريحات سابقة، بأنّ موسكو ستستأنف عودة تصدير الحبوب الأوكرانية، بعد انتهاء أوكرانيا من إزالة الألغام التي زرعتها في منطقة البحر الأسود.