اتفاق مبدئي بين موسكو وكييف حول الحبوب الأوكرانية.. اعرف التفاصيل

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، عن تفاصيل الاتفاق الذي تم في «إسطنبول» بين الجانبين الروسي والأوكراني بشأن عودة عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية، المتوقفة منذ العملية العكسرية الروسية في أوكرانيا.

إزالة الألغام ووقف إطلاق النار

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تحددها، أن الجانبين توصلا إلى اتفاق يتضمن إزالة الألغام بشكل جزئي مع وقف إطلاق النار، لافتة إلى أنه وفقا للاتفاق المبدئي فإنه تم تحديد 3 موانئ أوكرانية يمكن من خلالها خروج السفن المحملة بالحبوب.

وأوضحت الصحيفة أنه وفقا للاتفاق، فإن خروج السفن سيكون بمرافقة سفن أوكرانية بعد إزالة الألغام من بعض الحدود الجغرافية المتفق عنها، كما أنه سيتم وقف إطلاق النار، للسماح بعبور السفن الأوكرانية بأمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن مهمة الجانب التركي في هذا الاتفاق، أنه سوف يقوم بفحص السفن الفارغة التي ستصل إلى أوكرانيا لنقل الحبوب من خلال فرق خاصة بالجيش التركي.

ووفقا للمصادر التي تحدثت للصحيفة فإنه سيتم العمل لاحقا من أجل تحديد التفاصيل الفنية للاتفاقية في الأيام المقبلة، مشيراً إلى أنه من الممكن التوقيع عليها، لكن حتى الآن مازال الأمر غير مؤكد.

اجتماع ثلاثي برعاية الأمم المتحدة

وكانت الأمم المتحدة دعت الجانبين الروسي والأوكراني لعقد مشاورات بخصوص حل مشكلة توقف السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية، وبالفعل تم عقد المفاوضات أمس في قصر كالندر في العاصمة التركية إسطنبول بين الوفود العسكرية لروسيا وأوكرانيا وتركيا ووفد الأمم المتحدة.

وعقب المحادثات، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن المباحثات انتهت أمس، بالتوصل إلى اتفاق لإنشاء مركز تنسيق في إسطنبول، مشيراً إلى أنه في الأسبوع المقبل سوف يجتمع الوفدان الروسي والأوكراني مرة أخرى في تركيا لمناقشة القضية والتوقيع على الاتفاقية في حال الموافقة عليها من قبل الطرفين.

وفي وقت سابق، قال مصدر دبلوماسي لوكالة نوفوستي الروسية للأبناء، إن هناك آمالا كبيرة في التوصل إلى توافق خلال اللقاء.