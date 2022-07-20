نجوم الفن يدعمون دنيا سمير غانم ويهنئونها بفيلم تسليم أهالي

حرص عدد من نجوم الوسط الفني على دعم الفنانة دنيا سمير غانم وتهنئتها بفيلم تسليم أهالي، الذي يعرض في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة المقبلة يوم 3 من أغسطس المقبل.

وكان من أبرز الداعمين لها زوجها الإعلامي رامي رضوان الذي نشر البوستر الرسمي لفيلم تسليم أهالي الذي يجمعها بالفنان هشام ماجد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليه قائلًا: «بإذن الله في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي 3 أغسطس، مبروك حبايبي وبالنجاح يا رب».

حسن الرداد يدعم دنيا سمير غانم

أما الفنان حسن الرداد شارك بوستر الفيلم عبر خاصية الاستوري عبر حسابه على «إنستجرام»، وكتب قائلًا: «إخواتي حبايبي ألف مبروك وإن شاء الله الفيلم يكسر الدنيا»، لترد عليه دنيا سمير غانم: «الله يبارك فيك يا سنسنتي حبيبي».

كما حرص الفنان كريم محمود عبدالعزيز وأخيه الفنان محمد محمود عبدالعزيز على مشاركة بوستر الفيلم عبر خاصية الاستوري على «إنستجرام»، وتمنى الحظ الجيد لها من خلال فيلمها الجديد، وقامت «غانم» بتقديم الشكر لهما.

أحداث فيلم تسليم أهالي

يتناول فيلم تسليم أهالي في إطار اجتماعي كوميدي حكاية زوجين يحاولا السفر إلى كندا، حيث يعمل الزوج طبيب، وفي رحلتهما يقابلا العديد من المشاكل غير المتوقعة، حيث ظهور سيدة يقلب الموازين.

أبطال فيلم تسليم أهالي

تضم فيلم تسليم أهالي مجموعة من النجوم وهم: دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبدالعزيز، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.