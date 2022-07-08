مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

لقي 3 مواطنين مصرعهم، وأصيب 2 آخرين، قبل قليل في حادث انقلاب سيارة ملاكي بنطاق محافظة الفيوم، مما تسبب في توقف حركة المرور على الطريق، بينما هرع المارة لمساعدة المصابين، واتصلوا بالشرطة والإسعاف الذين هرعوا على الفور لاتخاذ اللازم.

مصرع 3 أشخاص

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مدير إدارة شرطة النجدة، يفيد تلقيهم بلاغاً من مواطنين، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، ووجود متوفين ومصابين.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت قوات الشرطة، إلى مكان الحادث وتبين مصرع 3 أشخاص وإصابة شخصين آخرين إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها، إثر انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها على الطريق.

نقل الجثث للمشرحة

وعلى الفور هرعت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل جثث المتوفين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، بينما جرى نقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في نفس المستشفى.

العيد تحول لمأتم

وسيطرت حالة من الحزن على أسرة المتوفين، وتحولت فرحتهم بالأعياد إلى حزن وقهر على فراق ثلاثة من ذويهم في آن واحد، وإصابة اثنين آخرين بإصابات خطيرة.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة على الطريق، ووضع السيارة على جانب الطريق، كما تم تحرير المحضر اللازم بالحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.