العثور على جثة سيدة بجوار مستشفى الفيوم.. وغموض حول سبب وفاتها

فوجئ العاملون بمستشفى الفيوم الدولي، بوجود جثة ربة منزل في العقد الثاني من العمر، ملقاة بجوار المستشفى، وهرع الأطباء لتوقيع الكشف الطبي عليها وإنقاذ حياتها اعتقاداً منهم أنّها فاقدة للوعي، لكنهم فوجئوا بأنّها متوفية في ظروف غامضة، وأبلغوا الشرطة التي وصلت لمكان العثور على الجثة، وجرى استدعاء الجهات المختصة لمعاينة الجثة وبيان أسباب الوفاة، وهل هناك شبهة جنائية من عدمه.

بلاغ بالعثور على جثة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغاً من مستشفى الفيوم الدولي، بعثورهم على جثة ربة منزل متوفية في ظروف غامضة وملقاة بجوار المستشفى.

وانتقل ضباط مركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس المباحث، وتبين أنّ الجثة لربة منزل تدعى «فرح»، في العقد الثاني من العمر، ومتوفية، وملقاة أمام مستشفى الفيوم الدولي بقرية كفور النيل بنطاق المركز، وجرى استدعاء الجهات المختصة لمعاينة الجثة في مكان العثور عليها.

نقل الجثة للمشرحة

وجرى نقل جثة ربة المنزل إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف الجهات المختصة، كما جرى انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، وبيان أسباب الوفاة، وما فيها من إصابات من عدمه، وتأكيد وجود شبهة جنائية في وفاتها من عدمه.

تفريغ كاميرات المراقبة

وتقوم قوات الشرطة بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط العثور على الجثة، لمعرفة هل كانت تسير بمفردها وتوفيت في تلك المنطقة، أم كان برفقتها أحد وتخلص منها.

وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.