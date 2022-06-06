مصرع طالبة دهسًا أسفل عجلات قطار بعد خروجها من الامتحانات بالفيوم

خرجت إحدى الطالبات بمدرسة الفنية بالعدوة بنطاق مركز شرطة الفيوم، فرحةً بانتهاء الامتحان، وقرب حصولها على الإجازة، تمزح مع زميلاتها قائلةً «قربنا نخلص ونرتاح»، ثم ودعتهن لتعود إلى منزلها في إحدى القرى المجاورة، واقتربت من السكة الحديد لتعبرها عائدةً إلى منزلها دون أن تتأكد من قدوم القطار من عدمه، وما إن خطت قدماها السكة الحديد إلا وفوجئت بالقطار ولم تتمكن من الفرار، لتلقى مصرعها دهساً أسفل عجلاته في مشهد مأساوي أصاب الجميع بحالة من الرعب.

مصرع طالبة دهسها قطار

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغ بمصرع طالبة بمدرسة العدوة الثانوية الفنية، دهساً أسفل عجلات القطار، أثناء عبورها شريط السكة الحديد أمام المدرسة عقب انتهاء الامتحان، لتعود إلى منزلها.

الشرطة تنتقل لموقع الحادث

وانتقل على الفور ضباط مركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبة، رئيس المباحث، إلى مكان الحادث، وتبينّ مصرع طالبة بالثانوية الفنية دهساً أسفل عجلات القطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور.

نقل الجثة لمشرحة الفيوم

وجرى استدعاء سيارة الإسعاف ونُقلت جثة الطالبة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف الجهات المختصة، والتحفظ على سائق القطار، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.