شواطئ مطروح.. وارتفاع الأمواج واضطراب حالة البحر ونشاط ملحوظ للرياح

تشهد شواطئ مرسي مطروح نشاطًا ملحوظًا للرياح، ما يتسبب في ارتفاع الأمواج واضطراب حالة البحر، خاصة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، وينعكس ذلك على عدم استطاعة المواطنين نزول الشواطئ المفتوحة، والتي تشكل خطورة على أي مصطاف خلال هذه الفترة لحين عودة استقرار حالة البحر مرة أخرى.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

ونشرت الهيئة العامة على صفحتها الرسمية تحذيرات بشأن البحر، وتحدثت عن درجات الحرارة، مؤكدة على استمرار طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبري، والوجه البحري، وجنوب البلاد، ويظل حار رطب على السواحل الشمالية، ويتسبب ارتفاع نسبة الرطوبة في زيادة الإحساس بحرارة الطقس، كما تنشط الرياح علي مسطح البحر المتوسط، وخاصة علي السواحل الغربية لتكون حالة البحر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الأمواج يصل ما بين 1.5 م حتى 2.5 م، كما تتكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية التي سرعان ما تنقشع.

طوارئ على الشواطئ المفتوحة

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أهمية منع نزول المصطافين على شواطئ مطروح المفتوحة، في ظل اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج للحفاظ على حياة المواطنين، مع تشديد الرقابة على هذه الشواطئ والمرور عليها على مدار الساعة من خلال لجنة متابعة الشواطئ بمجلس مدينة مرسي مطروح، وتوجيه المصطافين إلى الشواطئ الأخرى المحاطة بالخلجان والحواجز الخرسانية والألسنة ولا يوجد منها خطورة مثل شواطئ الغرام وكليوباترا، والبوسيت والليدو والعوام ومطروح العام والباسنت والنخيل والفيروز وروميل، وذلك لحين هدوء البحر واستعادة طبيعته في جميع الشواطئ.