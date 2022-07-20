«الصحة»: نبحث تخصيص قطعة أرض لبناء مستشفى جديد بمدينة السادات

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أن هناك مخططا للتوسع في الخدمات الصحية المقدمة لسكان مدينة السادات، والعاملين في المصانع، والقرى المجاورة بمحافظة المنوفية، من خلال زيادة عدد المنشآت الصحية، معلنا بدء التواصل مع الجهات المعنية لبحث تخصيص قطعة أرض لبناء مستشفى جديد.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير، أمس الثلاثاء، لوحدة صحة الأسرة «ابني بيتك الأول» التابعة للإدارة الطبية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك في إطار متابعة سير العمل بالمنظومة الصحية، والتأكد من تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تفقد عيادة الأسنان، وعيادة طب الأسرة، وقسم الطوارئ والاستقبال، ومعامل التحاليل الطبية، وعيادة تنظيم الأسرة.

وتابع أن الوزير اطلع على خطة العمل بجداول العيادات الطبية المتنقلة لضمان وصول كافة خدمات الفحوصات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة الأماكن وخاصة المناطق النائية، كما تابع الوزير سير العمل بمبادرات الصحة العامة تحت شعار «100 مليون صحة».

تكثيف حملات التطعيم ضد كورونا

وأضاف أن الوزير وجّه بتكثيف حملات التطعيم ضد فيروس كورونا من خلال عيادات التطعيم المتنقلة، مجددا التوجيه لكافة الفرق الطبية بالالتزام باستمرار تطعيم المواطنين ممن مرّ عليهم 3 أشهر للجرعة السابقة، مع التشديد على تطبيق كافة إجراءات الوقائية والالتزام بارتداء الكمامات الطبية للتصدي للفيروس بما يساهم في رفع المناعة المجتمعية.

ونوه «عبدالغفار» بأن وحدة صحة أسرة «ابني بيتك الأول» قدمت خلال الفترة من أبريل حتى يونيو 2022، خدمات الفحص الطبي لأكثر من 700 مواطن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة، فيما بلغ عدد المترددين على عيادة الأسنان 967 مواطنا، واستقبلت عيادة طب الأسرة 1358 مواطنا، وقدم قسم الطوارئ والاستقبال خدمات الفحص الطبي لـ 400 مواطن، بينما أجرى قسم المعامل الطبية 250 تحليل دم، وأمراض متوطنة، وقدمت عيادة تنظيم الأسرة خدماتها لـ 2000 سيدة مترددة على الوحدة.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المشروعات القومية، والدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية.

عبدالغفار يتفقد مستشفى السادات المركزي

يُذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار قام بجولة تفقدية بمحافظة المنوفية، أمس الثلاثاء، وبدأ زيارته بتفقد مستشفى السادات المركزي في إطار متابعة سير العمل بالمنظومة الصحية.