«المركزي للإحصاء» يرصد معدلات الهجرة إلى الخارج 2021 في نشرته الدورية

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية للمصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة، والحاصلين على جنسيات أخرى عام 2021.

388 مـهاجـــراً عــــام 2021

ووفقا لما جاء في النشرة السنوية من معلومات وبيانات حول أعداد المهاجرين وطبيعة عملهم، نستعرض أهم المؤشرات الإحصائية كالآتي:

- بلغ إجمالي عـدد المـهاجـرين الـذين اكتسبوا صـفــة المـهاجـر 388 مـهاجـــراً عــــام 2021، مقابــــل 184 مهاجــراً عـام 2020 بزيادة قدرها 110.9٪ ويرجع ذلك لتراجع أثار جائحة كوفيد 19.

- بلـــغ إجمالي عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر 388 مــهاجـراً عــــــام 2021 منهم 292 مهـاجـراً أصـليا بنســبة 75.3٪، 96 مرافق بنسبة 24.7٪.

- بلـغ عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر من الذكور 312 مـهاجــرا ذكر بنـسبة 80.4٪، والإنــاث 76 مهاجرة بنسبة 19.6٪ من إجمالي عدد المهاجرين.

- تأتـى الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبـة الأولـى من حيث عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر عام 2021 حيث بلغ 155 مهاجرًا بنسبة 40٪، تليها إيطاليا بعدد 125 مهاجــرًا بنسبــة 32.2٪، ثــم كنــدا بعـــدد 89 مهاجرًا بنسبة 23٪ من إجمالي عدد المهاجرين.

- تأتى الفئة العمرية بين «40 و44 سنة»، في المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر.

فئة المتزوجين تستحوذ على النصيب الأكبر

- استحوذت فئة المتزوجين على النصيب الأكبر من أعداد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر حيث بلغ 261 مهاجرًا بنسبة 83.9٪ من إجمالي عدد المهاجرين فــي ســن الزواج.

- استحوذ العـــاملـون بالقطــاع الخاص على النصيب الأكبر من أعداد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر حيث بلغ 261 مهاجرًا بنسبة 70.2 ٪ يليهم الأفـراد الـذين لـم يسبق لهم العمــل مثل «ربـات البيوت وحـديثي التخرج والطلاب حيث بلغ عددهم 102 مهاجراً بنسبة 27.4٪ مـــن إجمــالي المهــاجـرين فــي ســن العمــــــل».

- استحوذت فئة أصحاب المهن العلمية على النصيب الأكبر من أعداد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر حيث بلغ 120 مهاجرًا بنسبة 35.8٪، يليهم عمال المهن العادية وبلغ عددهم 81 مهاجرًا بنسبة 24.2٪ من إجمالي أعداد المهاجرين.

- يأتي الحاصلون على مؤهلات جامعية في المرتبة الأولى من أعداد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر بواقع 137 مهاجرًا بنسبة 38.2٪ من إجمالي أعداد المهاجــرين الذين اكتسبوا صفـة المهاجــر فـي سـن الـتعلـــيم.

- بلغ عدد المصريين الــذين حصلوا على جنسيات أجنبية 3142 مصريًا عـام 2021 مقابـل 2611 مصريًا عـــام 2020 بنسبــة زيادة قدرهـا 20.3 ٪.