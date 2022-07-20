تجديد حبس المتهمين بقتل شاب لسرقة «توك توك» في الشرقية

أمرت المحكمة المختصة بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، بتجديد حبس متهمين احتياطيا 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل المجني عليه الشاب مينا أمير، لسرقة «توك توك» يعمل عليه.

بلاغ بالعثور على جثة في مياه مصرف

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز ديرب نجم، تلقت بلاغا بالعثور على جثة المجني عليه مينا أمير، 21 عاما، طالب بكلية تجارة إنجليزي، ويعمل سائق «توك توك»، طافية أعلى مياه مصرف مار بدائرة مركز ديرب نجم، وتبين وجود شبهة جنائية.

وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى الزقازيق العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتبين من التقارير الطبية إن الوفاة جنائية إثر إلقاء المجني عليه في الترعة بعد إعطائه مادة مخدرة داخل عصير.

النيابة العامة تجري التحقيقات

وانتقلت النيابة العامة لمناظرة الجثة ومعاينة محل العثور عليه، وسألت جده ووالده واللذين شهدا بخروجه قبل يوم من العثور على جثمانه للعمل على مركبة «توك توك» ولم يعد، وندبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للجثمان بيانا لما به إصابات وسبب الوفاة ومدى وجود شبهة جنائية بها، واتخذت إجراءات تتبع هاتف المجني عليه ونطاقه الجغرافي والمكالمات الصادرة منه والواردة إليه في سبيل كشف ملابسات وفاته.

تحديد هوية المتهمين

وتوصلت التحريات لتحديد المتهمين الاثنين مرتكبي الواقعة، وأنهما اضطلعا بسرقة المركبات الآلية بالإكراه والتخلص من قائديها، فأمرت النيابة العامة بضبطهما، وبإلقاء القبض عليهما أرشدا عن مركبة المجني عليه المسروقة ومركبات أخرى استوليا عليها خلال وقائع أخرى.

واعترفا بقيامهما بقتل المجني عليه بعد استدراجه بحجة البحث عن طفل تائه، وفي الطريق من السنبلاوين إلى ديرب نجم وضعوا له مادة مخدرة في العصير، وبعدما فقد الوعي قاموا بإلقائه في المصرف.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأمرت بحبسهما 4 أيام، ثم التجديد والعرض على المحكمة المختصة.