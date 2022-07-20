القبض على 4 أشخاص لسرقتهم معدات وأدوات من موقع تحت الإنشاء بالقاهرة

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 4 أشخاص لاتهامهم بسرقة معدات وأدوات من موقع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة النزهة في القاهرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، فضلا عن إعادتهم كافة المسروقات.

سرقة 40 شاسيه من موقع تحت الإنشاء

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص «مشرف أمن بإحدى الشركات القائمة بالأعمال الإنشائية»، باكتشافه سرقة 40 شاسيه كشاف من الحديد المثبتين على السور الخاص بالموقع.

وأضافت في بيانها، أنه فى إطار جهود أجهزة الوزارة، لكشف ملابسات الواقعة، جرى عمل التحريات وجمع المعلومات، فأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الحادث 4 أشخاص، لـ3 منهم معلومات جنائية، وتبين أنهم مقيمين بمحافظة القاهرة.

المتهمون باعوا المسروقات لـ تاجر خردة

تابعت، أنه عقب تقنين الإجراءات جرى القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب «الفك»، كما أقروا بقيامهم بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عميلهم «سيء النية»، يعمل تاجر خردة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، حيث جرى ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها، كما أقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء مشرف الأمن، تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.