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تجديد حبس متهمين بقتل شريكهما في الغربية.. اختلفوا على تقسيم المسروقات

كتب:

رفيق محمد ناصف
12:14 م | الخميس 31 مارس 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة طنطا، حبس متهمين اثنين بتهمة قتل زميلهما، بعد الاختلاف على توزيع حصيلة السرقة، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.

العثور على جثة بالطريق

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، يتضمن ورود بلاغ بالعثور على جثة مجهولة الهوية ملقاة بحرم السكة الحديد بشارع الجانبية في منطقة تل الحدادين.

وأوضحت التحريات والمعاينة التي قادها الرائد محمود عبدالجواد، رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا، بعد الانتقال إلى محل الواقعة، ومناظرة الجثة، أنّها مجهولة الهوية وفي العقد الثالث من عمره، وجرى التحفظ عليها، ونقلها إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة كشف هوية المتهمين وملابسات الواقعة.

كشف هوية المتهمين

وتمكنت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، من كشف هوية مرتكبي الواقعة وهم «أبوالمعارف. م» و«نورا ومحمد ح»، في العقد الثالث من العمر، وجرى اقتيادهما إلى ديوان عام قسم شرطة ثان طنطا.

وكشفت التحريات وجود خلافات بين المجني عليه والمتهمين، حيث كانوا شركاء في إحدى السرقات، واختلفوا على التقسيم وقرر المتهمان التخلص من زميلهما، واعترفا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، واليوم تم تجديد حبسهما.

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