«كيا» تكشف رسميا عن أسعار «سبورتاج» الجديدة.. تبدأ من 620 ألف جنيه

أعلن الوكيل المحلي لعلامة كيا الكورية الجنوبية، عن قائمة أسعار سيارات الشركة في مصر، قبل قليل، مشيرًا إلى أن قائمة الأسعار الجديدة ضمت أسعار كيا سبورتاج الجديدة كليًا، ليكون ذلك هو الإعلان الرسمي عن الجيل الجديد من كيا سبورتاج في مصر، بعد فترة طويلة من الانتظار.

مواصفات كيا سبورتاج 2022 الشكل الجديد

كما أعلنت كيا عن مواصفات سبورتاج موديل 2022 في شكلها الجديد كليًا، حيث تتوفر بمصابيح أمامية وخلفية يعملان بتقنية LED بالكامل مع فتحات تهوية كبيرة لتهوية المحرك.

كما تأتي بمفتاح بصمة وشاشة عدادات بجانب شاشة ترفيهية قياس 12 بوصة تدعم «آبل كار بلاي وأندرويد أوتو».

كما تأتي السيارة بحساسات ضوء ومطر وحساسات أمامية وخلفية والعديد من وسائل الأمان الأخرى، بينها 6 وسائد هوائية وفرامل طوارئ ونظام الثبات الإلكتروني ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، مع وجود نظام كشف النقطة العمياء.

محرك كيا سبورتاج.. الشكل الجديد

كما تستمد كيا سبورتاج 2022 الجديدة قوتها من محرك تربو سعة 1.6 لتر يولد قوة 180 حصانًا وعزم أقصى للدوران يبلغ 265 نيوتن متر، متصل بناقل حركة 7 سرعات DCT.

أسعار كيا سبورتاج 2022.. الشكل الجديد

أما عن الأسعار والفئات، فأعلنت كيا عن وجود 5 فئات مختلفة التجهيزات والمواصفات وبأسعار متفاوتة كالآتي:

- الفئة الأولى: بسعر 620 ألف جنيه.

- الفئة الثانية: بسعر 660 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة: بسعر 710 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة: بسعر 760 ألف جنيه.

- الفئة الخامسة: بسعر 790 ألف جنيه.