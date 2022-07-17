4 صور ترصد تهشم 5 سيارت في حادث مروري بالتجمع الخامس

أسفر اصطدام سيارة ملاكي بأربعة سيارات أخرى، بشارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس عن إصابة شخصان جرى نقلهم للمستشفى، وتهشم السيارات الأربعة.

بداية الواقعة

كانت غرفة عمليات النجدة في القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري، وتهشم عدد من السيارات بشارع التسعين بالتجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، مصحوبة بسيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة إصابة شخصين جرى نقلهم للمستشفى، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتبين من تحريات رجال المباحث تهشم 4 سيارات كانت متوقفة الطريق يعدما اصطدمت بهم سيارة وأصيب خلالها شخصان، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

جهات التحقيق تتحفظ على السيارة المتسببة في الواقعة لعرضها على لجنة فنية

وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على السيارة المتسببة في الواقعة تمهيداً لعرضها على لجمة فنية لبيان ما إن كان بها عطل فني تسبب في الحادث من عدمة، كما امرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث لتفريغها والوقوف على أسباب الحادث، وطلبت تحليل المواد المخدرة لبيان ما إن كان قائد الملاكي المتسبب في الواقعة تحت تأثير أي من المواد المخدرة أو الكحوليات وقت وقوع تلك الواقعة من عدمة.

وكلفت رجال المباحث، بسرعة عمل استكمال تحرياتها للوقوف على أسباب الواقعة، وبيان أن كان قائد السيارة تعمد تهشيم السيارت الأربع المتوقفة على الطريق من عدمه، وموافاة النيابة بالمستجدات، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.