سيارات جديدة بأسعار أقل من 190 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل

شهد سوق السيارات الجديدة ارتفاعًا في الأسعار خلال الفترة الماضية، وذلك لعدة أسباب، أوضحها سعد محمد أحمد عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ومنها أزمة فيروس كورونا وأزمات الإغلاق التي شهدها العالم، وتوقف حركة الشحن وتخفيض العمالة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف عضو رابطة تجار السيارات، أن السبب الثاني هو الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي أدت الى أزمة الرقائق الإلكترونية في تصنيع السيارات، وارتفاع أسعار النقل والشحن بعد تخفيض عملية إنتاج السيارات.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعارالمركبات الجديدة أقل من 190 ألف جنيه:

أسعار السيارات الجديدة

زوتى Z100 2020:

ناقل الحركة الخاص بالسيارة يدوي، وقوة المحرك 1000 CC، والسعر المتداول في الأسواق 120 ألف جنيه.

سوزوكى التو 2021:

ناقل الحركة الخاص بالسيارة يدوي، وقوة المحرك 800 CC، والسعر المتداول في الأسواق 121 ألف جنيه.

سوزوكى التو 2021:

ناقل الحركة الخاص بالسيارة «مانيوال / screen »، وقوة المحرك 800 CC، والسعر المتداول في الأسواق 126 ألف جنيه.

سوزوكى اسبريسو 2021:

ناقل الحركة الخاص بالسيارة «مانيوال / فول أوبشن»، وقوة المحرك 1000 CC، والسعر المتداول في الأسواق 146 ألف جنيه.

بروتون ساجا 2021:

ناقل الحركة الخاص بالسيارة «مانيوال / Standard»، وقوة المحرك 1300 CC، والسعر المتداول في الأسواق 166 ألف جنيه.

زوتى Z300 2020:

ناقل الحركة الخاص بالسيارة «مانيوال / Luxury »، وقوة المحرك 1500 CC، والسعر المتداول في الأسواق 167 ألف جنيه.

سوزوكى سويفت ديزاير 2021:

ناقل الحركة الخاص بالسيارة يدوي، وقوة المحرك 1200 CC، والسعر المتداول في الأسواق 171 ألف جنيه.

سوزوكى اسبريسو 2022:

ناقل الحركة الخاص بالسيارة «مانيوال / فول أوبشن»، وقوة المحرك 1000 CC، والسعر المتداول في الأسواق 189 ألف جنيه.