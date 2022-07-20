مصر للطيران تسير 13 رحلة جوية غدا من جدة والمدينة لعودة ضيوف الرحمن

تسير شركة مصر للطيران، غدا الخميس، 13 رحلة جوية من مكة والمدينة المنورة لعودة ضيوف الرحمن.

عودة الحجاج

ويأتي ذلك استمرارا للرحلات التي تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن.

5 رحلات من جدة إلى القاهرة

وتكون الرحلات بواقع 5 رحلات جوية من جدة إلى القاهرة، و8 رحلات من المدينة المنورة إلى القاهرة؛ من بينهم رحلة واحدة إلى برج العرب لعودة 2700 حاج من حجاج فلسطين، وتضامن السويس والدقهلية والمنوفية، بالإضافة إلى حجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.