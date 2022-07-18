تفاصيل أزمة الزمالك وجالاتا سراي بسبب مصطفى محمد: «بعتوا الفلوس ناقصة»

يبدو أن أزمة نادي الزمالك، مع إدارة نادي جالاتا سراي التركي لم تنتهِ بعد وعادت للظهور على الساحة من جديد، ولكن في تطور جديد سريع للأحداث، رغم تحويل الفريق التركي لمستحقات القلعة البيضاء.

في البداية مجلس إدارة نادي الزمالك، تحت رئاسة مرتضى منصور، خاطب فريق جالاتا سراي التركي بشكل رسمي؛ لإرسال باقي قيمة تفعيل بند شراء مصطفي محمد، مهاجم الفريق الأبيض من أجل حفظ حقوق الفريق الأبيض في صفقة مصطفى محمد حال رغبة الفريق التركي في إتمامها،، إلا أن الفريق التركي لم يرسل المبلغ المستحق في الموعد المحدد.

وأعلن فيه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال تصريحاته الخاصة لـ«الوطن سبورت»، عن وصول باقي قيمة تفعيل بند شراء مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأبيض، لصالح نادي جالاتا سراي التركي.

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