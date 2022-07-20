مصرع عامل دهسه قطار بمزلقان الإخصاص في المنيا

لقي عامل مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، دهسه قطار قادم من القاهرة ومتجه إلى محافظة أسوان، أثناء عبوره في مكان غير مخصص للموطنين، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام.

نقل جثمان المتوفي لمشرحة المنيا العام

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا بلاغاً بمصرع عامل أسفل عجلات قطار رقم 978 القادم من القاهرة، وتم الدفع بسيارة إسعاف لموقع الحادث وتم نقل جثمان العامل لمشرحة مستشفى المنيا العام حيث وصل إليها جثة هامدة.

عبور من مكان غير مخصص للمواطنين

وبالانتقال والفحص لموقع البلاغ، تبين لرجال الحماية المدنية أن المتوفى يدعى «خالد. م. ف»، عامل، يقيم بمدينة مغاغة في شمال المنيا، وتصادف مروره من كوبري الإخصاص بحي شمال مدينة المنيا، ومن مكان غير مخصص لمرور المواطنين، مما أسفر عن وفاته حيث دهسه القطار أثناء عبوره المزلقان دون انتباه لقدوم القطار.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمتابعة ملابسات الحادث.