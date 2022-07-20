تفاصيل مقتل مسجل خطر في المرج: تعرض للطعن بالقلب أمام والده

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة مقتل مسجل خطر بالقاهرة خلال مشاجرة بالمرج، حيث تم تحديد وضبط مرتكب الحادث وتبين أن المجني عليه لفظ أنفاسه في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بعد أن تلقى طعنة بالسكين اخترقت قلبه وتسببت في وفاته عقب نقله للمستشفى في حالة حرجة.

وتبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات باستقبال «أ. م»، ابلالغ من العمر 33 عاما، عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم متوفي إثر إصابته بجرح نافذ بالجسم، عبارة عن طعنة في القلب تسببت في حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية ووفاته.

مشادة كلامية انتهت بقتيل

بالانتقال والفحص وسؤال والد المجني عليه، مقيم بذات العنوان، أقر بحدوث مشادة بين نجله المتوفي وبين أحد الأشخاص، ويدعي «م. و»، 37 عاما، بائع مقيم بنفس العنوان، حيث تعدى خلالها الأخير على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض «سكين»، نتج عنه إصابته التي أودت بحياته في الشارع، مؤكدا قيام المتهم بطعنه في قلبه.

ضبط المتهم وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت أجهزة الأمن، القبض على المشكو في حقه، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها، وتم تحرير محضر وإحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة القضية.

انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثمان الشاب

وأمرت جهات التحقيق، انتداب مصلحة الطب الشرعي، لمعاينة جثمان الشاب الثلاثيني، للوقوف على أسباب الوفاة، وإمدادها بتقرير الصفة التشريحية للجثة، تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن.