مصرع سيدة خمسينية على يد مسجل خطر بالقليوبية.. حاول شراء مخدرات من نجلها

لقيت سيدة مصرعها إثر مشاجرة بينها وبين مسجل خطر، حاول دخول منزلها عنوة لشراء مخدرات من نجلها، فقاومته فضربها بزجاجة مياة غازية مسكورة ومزق جانبها الأيمن.

ونقلت قوات الشرطة في القليوبية الجثة لمستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، كما أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغا بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها غارقة في دمائها وبها آثار طعن، وانتقلت قوات الأمن ورجال البحث الجنائي لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أن مقتل سيدة 56 سنة، داخل مسكنها بشبرا الخيمة، ومصابة بجروح طعنية بالجنب الأيمن.

تشكيل فريق بحث

وشكلت المباحث الجنائية فريق بحث، وتم ضبط المتهم 38 سنة، عاطل ومسجل خطر مخدرات، وتم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة، حيث توجه لمسكن نجل المجني عليها لأخذ مواد مخدرة منه، فوجده غير متواجد بالمنزل فحاول دخوله المنزل عنوة، وضرب السيدة بزجاجة مياة غازية أدت إلى إصابتها وأودت بحياتها.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بسبب رفضها إعطائه أموالا، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.