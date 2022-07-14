العثور على جثة سيدة داخل منزلها بالشرقية.. «الجيران اكتشفوا الواقعة»

عثر الأهالي، اليوم الخميس، على جثة سيدة في ظروف غامضة داخل شقتها، بمنشية صالح التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة سيدة تدعى «سعاد. س. أ»، مقيمة بمنشية صالح بمركز أبو كبير داخل شقتها.

الجيران كسروا باب الشقة

وتبين أن الجيران لم يشاهدوها كعادتها فتوجهوا إلى المنزل للاطمئنان عليها ولكنها لم تفتح الباب، فقاموا بكسره وعندما دخلوا وجدوها جثة هامدة.

وتم تحرير المحضر اللازم ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو كبير تحت تصرف النيابة التي تباشر التحقيق، وبيان ما إذا كانت الوفاة طبيعية أو توجد شبهة جنائية.