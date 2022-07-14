رئيس التحرير

محمود مسلم

العثور على جثة سيدة داخل منزلها بالشرقية.. «الجيران اكتشفوا الواقعة»

كتب:

نظيمه البحرواي وسمر السيد
01:20 م | الخميس 14 يوليو 2022
جثة - أرشيفية

جثة - أرشيفية

عثر الأهالي، اليوم الخميس، على جثة سيدة في ظروف غامضة داخل شقتها، بمنشية صالح التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة سيدة تدعى «سعاد. س. أ»، مقيمة بمنشية صالح بمركز أبو كبير داخل شقتها.

الجيران كسروا باب الشقة

وتبين أن الجيران لم يشاهدوها كعادتها فتوجهوا إلى المنزل للاطمئنان عليها ولكنها لم تفتح الباب، فقاموا بكسره وعندما دخلوا وجدوها جثة هامدة.

وتم تحرير المحضر اللازم ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو كبير تحت تصرف النيابة التي تباشر التحقيق، وبيان ما إذا كانت الوفاة طبيعية أو توجد شبهة جنائية.

اقرأ المزيد:

محافظ الشرقية يُفاجئ موقف الزقازيق العمومي بمنطقة «الأحرار»

محافظ الشرقية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة

محافظ الشرقية يصدر قرارا بتحديد أجرة ركوب سيارات التاكسي والسرفيس

وكيل «صحة الشرقية» يتفقد القافلة الطبية في منطقة آثار تل بسطة

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الشرقية
بقلم نظيمه البحرواي وسمر السيد