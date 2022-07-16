شاطئ النخيل نداهة الموت بالإسكندرية.. ساهم بـ25% من حالات الغرق في المحافظة

في مايو 2021 تقرر غلق شاطئ النخيل، غرب الإسكندرية، بسبب كثرة حالات الغرق فيه، وظن البعض أن القرار سيكون نهاية للعنة ذلك الشاطئ الأخطر في عروس البحر الابيض المتوسط، الذي راح ضحيته العشرات من المصطافين خلال السنوات الماضية، إلا أن المصطافين استمروا في التسلل إلى داخل الشاطئ الخطر لتقع عدد من حالات الغرق مجددا به، وكأنه «نداهة الموت» في الإسكندرية.

غلق شاطئ النخيل لم يوقف الغرق

الشاطئ الذي أغلق في مطلع صيف 2021، وتم وضع أسلاك شائكة حوله على امتداد 1600 متر، ناهيك عن التحذيرات الكبرى بعدم النزول به، كل هذا لم يقنع عدد من المواطنين الذين اتجهوا إليه أملا في الاستمتاع لتكون نهايتهم في مياهه.

حالات الغرق بالإسكندرية

لم يقف الأمر عند ذلك فحسب بل إن شاطئ النخيل المغلق نظرياً، تصدر عدد حالات الغرقى في الإسكندرية خلال عيد الأضحى بـ 3 حالات من أصل 12 على مستوى المحافظة، أي ربع عدد الغرقى في هذا العيد، كل ذلك وهو ما زال مغلق

ويقول الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتخصص في البحث عن الغرقى بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن تلك الحالات جاءت نتيجة تسللهم للشاطئ رغبة منهم في السباحة.

استمرار غلق شاطئ النخيل

رحلة ذهاب بلا عودة قطعها الغرقى الثلاثة بين أحضان أمواج ذلك الشاطئ اللعين الذي تسبب في غرق العشرات خلال الأعوام القليلة الماضية، وأصبحوا هم أحدث ضحاياه، الأمر الذي تبعه تحذير من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، اليوم، بأن الشاطئ ما زال مغلقا، مطالبين الجميع بإتباع التعليمات حفاظا على حياتهم.