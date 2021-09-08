انتشال جثة غريق شاطئ النخيل بالإسكندرية بعد 36 ساعة في المياه

تمكن عدد من فريق «غواصين الخير» بالإسكندرية، من انتشال جثة الطفل يوسف خالد، 14 سنة، فجر اليوم، بعد أن لقي مصرعه غرقا مع غروب أمس الأول، ليتم انتشال جثته بعد قرابة 36 ساعة قضاها في المياه عقب تسلله إلى شاطئ النخيل المغلق.

طفل شاطئ النخيل غرق في الحاجز الرابع

وقال إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، إن طفلا يدعى يوسف خالد، 14 سنة، غرق مع غروب أمس الأول اليوم، في شاطىء النخيل بالتحديد في الحاجز الرابع، بعد قدومه من أسيوط وتسلله إلى الشاطئ.

الطفل تسلل إلى شاطئ النخيل المغلق وغرق

وأضاف «المالحي» لـ«الوطن»، أن الطفل غرق في شاطئ النخيل المغلق، بعدما تسلل إلى الشاطئ وتجاوز الأسوار أملا في الاستمتاع بمياه البحر إلا أنه لقي مصرعه.

وأوضح أن فريق غواصين الخير كانوا يأملون أن تظهر جثة الطفل خلال الساعات الأولى من الغرق، إلا أن ذلك لم يحدث حيث تم الدفع بعدد من غواصين الخير من أجل انتشاله، وهو ما نجحوا فيه في ظل مخاوفهم من أن تتعلق جثته بين الصخور.

ارتفاع الأمواج في شواطئ الإسكندرية

وتعاني شواطئ الإسكندرية خلال تلك الأيام والتي تعرف بـ«هابات سبتمبر»، نتيجة شدة الرياح وارتفاع أمواج الشواطئ، ما تسبب في حالات غرق عديدة في تلك الفترة من كل عام.

وفي هذه الأيام تبرز النصيحة الأهم، والخاصة بالتنبيه على مسؤولي الشواطئ بمنع نزول البدالات، ورفع درجة إستعداد الغطاسين، والتأكيد على وجود المراقبين بأبراج المراقبة، وهو الأمر الذي لم يحدث في حالة غرق شاطئ النخيل بسبب غلقه من الأساس.