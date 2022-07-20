«منى» تخلع زوجها بعد شراء أغراض لأخته باسمها: مضاني على إيصالات أمانة

ملامح يبدو عليها الإرهاق والحزن، تعلو وجه الزوجة الأربعينية «منى. ك»، التي استيقظت قبل شروق الشمس لتذهب لمحكمة الأسرة، لتجد من يساعدها في الورطة التي حلت على رأسها، بعدما هددها زوجها وأشقاؤه بحبسها، بسبب إمضائها على إيصالات أمانة بدلًا من زوجها، بعد شرائهما أجهزة كهربائية لشقيقته الصغرى.

دعوى طلاق بعد زواج 17 عامًا

«قالي صاحب المحل هيوافق يدينا الحاجة قسط عشان أنتِ موظفة»، فوافقت الزوجة حتى تساعد شقيقته اليتيمة، ولا تكسر بخاطرها أمام عريسها وأهله، لكنها لم تكن تعلم بنية زوجها وأشقائه، فتقدمت للمحكمة وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر، وفقًا لحديثها لـ«الوطن».

الزوج كان يستغلها وقت الخطبة

تحكي الزوجة أنها كانت فتاة مراهقة عندما قابلت زوجها، وأوقعها في غرامة وبعدها طلب منها الزواج ورسم لها حياة سعيدة هنيئة، فوافقت وتمت الخطبة وكان يستغلها لأن راتبها أكبر من راتبه، لكنها كانت تعتقد أنه يمر بأزمة مادية بسبب تجهيزات الزواج لا أكثر، وبعد أن ساعدته في أكثر من نصف شقة الزوجية وحفل الزفاف دون علم عائلتهم، تمت الزيجة، وبدأ فصل آخر في حياتها.

«منى»: أهله عاملوني وحش

بعد أن وعدها بحياة أشبه بالربيع، انقلبت الحياة بجواره فجأة لرياح لا يمكنها تحملها، ما جعلها تترك منزل الزوجية بسبب معاملة أهله لها، لكنها عادت بعد معرفتها بحملها الأول، وتحملت الظروف العصيبة معه حتى تحافظ على بيتها وأولادها، وعاشت 17 عامًا تطبق نصيحة والدتها، ما جعلهم يعاملونها بأسلوب سئ، وطوال زيجتهم كانت تتحمل مصروفات المنزل كاملة، وليس لها حق الاعتراض، وكان يعنفها ويهين كرامتها أمام الجميع، حسب حديث الزوجة.

كتبت إيصالات أمانة من أجل شقيقته

«من 10 سنين والده اتوفى، وطبعًا استغلني وبقى يسحب مني فلوس زيادة بحجة إنه يصرف على أخواته، وأنا كنت متحملة علشان خاطر ولادي الـ3، ومن 3 سنين أخته الصغيرة اتخطبت ومن سنة طلب مني إن أروح أشتري الأجهزة الكهربائية وإن صاحب المحل مش عايز يبيع لهم الحاجة قسط غير لمل يمضوا على إيصالات أمانة وأنها موظفة وهتضمنهم».

زوجها وأشقاؤه هددوها بالسجن

وقالت الزوجة، إنها وافقت حتى لا تكسر بخاطر شقيقته، ومضت على إيصالات أمانة وصلت إلى مبلغ 50 ألف جنيه، وبعد فترة بدأ يهددها بسداد المبلغ هو وأشقائه وإلا سيسجونها لأنها وقعت بكامل إرادتها، وبعد سدادها للمبلغ توجهت لمحكمة الأسرة بإمبابة، وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر حملت رقم 219.