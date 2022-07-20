ميار الببلاوي تعلن تعرضها لأزمة قلبية: «حاسة إني بموت ومفيش حد معايا»

أعلنت الفنانة ميار الببلاوي، تعرضها لأزمة قلبية، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، لشعورها بأعراض صعبة في عدم وجود أحد بجوارها.

وعكة صحية لـ ميار الببلاوي

وكتبت ميار الببلاوي، منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع «فيس بوك»: «يا رب استر جاية أقوم من السرير حسيت بأزمة قلبية، كلي ساقعة وبترعش أخدت الدوا ارتحت شوية».

وأضافت الببلاوي: «بس مش قادرة ارفع رأسى ووشي منمل أعمل إيه، أكلم دكتورى ولا الموضوع بسيط ممكن إرهاق».

ميار الببلاوي تستنجد بجمهورها

واختتمت ميار الببلاوي حديثها قائلة: «اللي هيعدوا يقولوا بتكتبي ليه.. أنا حاسة أقسم بالله إني بموت وماعيش حد.. أكلم مين».

وتفاعل الجمهور مع ميار الببلاوي، وتمنى لها الشفاء العاجل، وضرورة توجهها إلى أي طبيب من أجل الكشف المبكر عن حالتها الصحية.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرض فيها الفنانة ميار الببلاوي لوعكة صحية شديدة، ولكنها سبق وأعلنت تعرضها لأزمة صحة ونفسية من قبل، كما أصيب نجلها بجرثومة في المعدة.

أزمة نفسية تمر بها ميار الببلاوي

ومرت ميار الببلاوي بأزمة نفسية خلال الشهر الماضي، وقالت وقتها: «من امبارح مخنوقة وقلبي مقبوض وعصبية جدا ومليش نفس لأي شغل نهائي ولا عاوزة أرد على الموبايل ولا أكلم حد و متخانقة مع جوزي وابني عنده امتحانات وبرضه مضايقاه ومش فاهمة فيا إيه عمالة أعيط».

كسر قدم ميار الببلاوي

كما أن ميار تعرضت لكسر في قدمها، ووقتها طالبت من جمهورها المساعدة على التصرف في هذه الواقعة، خاصة أن طبيبها الخاص غير موجود حاليا، حتى تماثلت للشفاء.