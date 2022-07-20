خبير: رئاسة مصر لحوار بطرسبرج يعكس أهمية دورها في التصدي لتغيرات المناخ

قال الدكتور سمير طنطاوي، عضو الهيئة الدولية للتغيرات المناخية، إنّ رئاسة مصر لحوار بطرسبرج مع ألمانيا، خطوة هامة ضمن استعدادات مؤتمر المناخ، مشيرا إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي عكست الاهتمام الدولي بدور مصر في مواجهة التغيرات المناخية وهو ما ظهر في كلمة الرئيس التي تحدث فيها عن خطورة الوضع الدولي وأهمية دعم الدول النامية وأفريقيا في مواجهة التغيرات المناخية خاصة وأن القارة السمراء هي الأقل إصدارًا للانبعاثات والأكثر تأثرا بتلك التغيرات التي ستطال الجميع ما لم ننتبه.

مشروعات مصر القومية في مواجهة التغيرات المناخية

وأكد طنطاوي في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ مصر نفذت العديد من الإجراءات والمشروعات الاستباقية استعدادا لـ مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، حيث تم إنشاء كم كبير من المشروعات في قطاعات الطاقة والكهرباء ودمج الطاقة النظيفة والمتجددة في القطاعات المختلفة وتشجيع التحول لاستخدامات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح: «لدينا مناطق هامة من ضمن المناطق الأكبر في العالم لطاقة الرياح والطاقة الشمسية بخلاف مشروعات الربط الكهربائي بين مصر ودول الجوار وهو ما يعزز جهود نشر الطاقة النظيفة والمتجددة على نطاق واسع ويعزز دور مصر كمركز طاقة هام في المنطقة».

خفض انبعاثات بشبكة طرق ضخمة

وتابع طنطاوي: «تعمل مصر على خفض الانبعاثات الصادرة عن قطاع البترول وبشكل خاص غازات الميثان خاصة أنشطة الاستكشاف وأشار طنطاوي إلى أن شبكة الطرق الضخمة التي تم إنشائها خلال السنوات الأخيرة تساهم بشكل كبير في جهود خفض الانبعاثات خاصة من خلال تقليل مدة السفر بما يساهم في تقليل حرق الوقود الأحفوري وبالتالي خفض الانبعاثات المضرة بالبيئة والمتسببة بشكل رئيسي في ظواهر الاحتباس الحراري».