رئيس التحرير

محمود مسلم

العناني: السياحة تعافت.. ونتوقع رواجا قريبا مع افتتاح المتحف المصري الكبير

كتب:

محمد مجدي
03:17 م | الأربعاء 20 يوليو 2022
الدكتور خالد العناني - وزير السياحة والآثار

الدكتور خالد العناني - وزير السياحة والآثار

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنّ السياحة الوافدة لمصر تسجل أرقام إيجابية، وعدد السائحين الوافدين لمصر قبل الأزمة الروسية، يوازي تقريبا الأرقام التي كانت تسجل قبل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

تعافي قطاع السياحة

وأضاف العناني، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة قبل قليل، أن قطاع السياحة في مصر تعافى، لولا ظهور متحور أوميكرون، والأزمة الروسية الأوكرانية.

رواج سياحي في مصر قريبا

وأوضح وزير السياحة والآثار، أنّ السوق الروسي والأوكراني من أهم 3 أسواق سياحية لمصر، ومصر بحثت عن أسواق بديلة للترويج السياحي فيها، كما توقع رواجا سياحيا في الفترة المقبلة، تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير، وقصر محمد علي باشا، وغيرها.

اقرأ المزيد:

عاجل.. مؤتمر صحفي لوزير السياحة بمقر الحكومة في مدينة العلمين بعد قليل

«التسويق الثقافي»: واقعة البالون لم تؤثر على حركة السياحة.. وتعاملنا معها بشفافية

السياحة الثقافية: 400 سائح يزورون الأقصر يوميا قادمين من الغردقة

«تسويق السياحة»: التدفقات الوافدة للأقصر تسير بشكل تصاعدي
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.