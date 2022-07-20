العناني: السياحة تعافت.. ونتوقع رواجا قريبا مع افتتاح المتحف المصري الكبير

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنّ السياحة الوافدة لمصر تسجل أرقام إيجابية، وعدد السائحين الوافدين لمصر قبل الأزمة الروسية، يوازي تقريبا الأرقام التي كانت تسجل قبل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

تعافي قطاع السياحة

وأضاف العناني، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة قبل قليل، أن قطاع السياحة في مصر تعافى، لولا ظهور متحور أوميكرون، والأزمة الروسية الأوكرانية.

رواج سياحي في مصر قريبا

وأوضح وزير السياحة والآثار، أنّ السوق الروسي والأوكراني من أهم 3 أسواق سياحية لمصر، ومصر بحثت عن أسواق بديلة للترويج السياحي فيها، كما توقع رواجا سياحيا في الفترة المقبلة، تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير، وقصر محمد علي باشا، وغيرها.